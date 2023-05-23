سمو محافظ الأحساء يكرم الطلاب الفائزين بجوائز دولية من تعليم المحافظة
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمجلس سموّه بمقر المحافظة اليوم "الثلاثاء"، الطلاب الفائزين بجوائز دولية من تعليم الأحساء الحاصلين على ميداليات في آيتكس 2023، والفائزين في مسابقة الفنون التشكيلية الخليجي، وأولمبياد الفيزياء شمال البلطيق، وفي أولمبياد اللغة الانجليزية، وذلك بحضور مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء الأستاذ حمد بن محمد العيسى
وهنأ سموّه أبناءه الطلاب الفائزين وأسرهم بهذه الإنجازات، منوهاً سموّه الكريم بالأهتمام والرعاية الكبيرين التي يحظى به التعليم من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله - الأمر الذي أثمر عنه تحقيق أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات حضوراً مميزاً وفوزاً بالميداليات على المستويين العالمي والإقليمي.
ووجه سموّه الشكر للإدارة العامة للتعليم بالأحساء وللمعلمين على ما يقومون به من عمل وجهد وعطاء لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.
وبدوره قدم مدير عام التعليم بالأحساء الأستاذ حمد بن محمد العيسى شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء على المتابعة والعناية الكبيرة التي يوليها سموّه بالتعليم ومنسوبيه مما ساهم في تحفيز الجميع لمواصلة الجهد والعطاء، وأعرب العيسى عن سعادته بفوز طلاب من الأحساء بمراكز متقدمة في عدة منافسات دولية.