سمو محافظ الأحساء يكرم الطلاب الفائزين بجوائز دولية من تعليم المحافظة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمجلس سموّه بمقر المحافظة اليوم "الثلاثاء"، الطلاب الفائزين بجوائز دولية من تعليم الأحساء الحاصلين على ميداليات في آيتكس 2023، والفائزين في مسابقة الفنون التشكيلية الخليجي، وأولمبياد الفيزياء شمال البلطيق، وفي أولمبياد اللغة الانجليزية، وذلك بحضور مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء الأستاذ حمد بن محمد العيسى