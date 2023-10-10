مستشفى الملك خالد بنجران ينهي معاناةَ مريضة تعاني ورمًا في الرقبة

نجح أطباءُ الأشعّة التداخلية بمستشفى الملك خالد بنجران، في إنهاء معاناة مريضة في العقد الثاني، كانت تعاني من ورم في الرقبة تسبّب في صعوبة في البلع والتنفس.
وأوضحت "صحة نجران" أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للمريضة، تبيّن وجود عقدة في الغدة الدرقية، وللتأكد من تلك العقد تم أخذ عينات من قبل فريق الأشعة التداخلية وفحصها، وكانت أورامًا حميدة؛ حيث تقرّر علاجها بواسطة التردد الحراري تحت تخدير موضعي نجح من خلاله الكادر الطبي في علاج العقدة الموجودة في الغدة الدرقية، وذلك في إجراء طبي يعدّ الأول من نوعه في منطقة نجران؛ حيث كان في السابق يتم جراحيًّا ويتسبّب -في بعض الحالات- في حدوث بعض المضاعفات للمرضى وندبات واضحة في مكان الجراحة.
وأشارت إلى أن المريضة تلقّت الرعاية الصحية اللازمة بعد الإجراء مباشرة، وتحسنت حالتها الصحية، مع زوال ألم الرقبة واستعادة القدرة على البلع بشكل طبيعي، ومغادرتها المستشفى وهي بصحة جيدة، مع وضع خطة علاجية لمتابعة الحالة الصحية في العيادات الخارجية.
يذكر أن قسم الأشعة التداخلية بمستشفى الملك خالد بنجران، نفذ منذ بداية العام "2610" إجراءات تشمل إجراءات إنقاذ الحياة، وسحب جلطات من شرايين الرئتين، إضافةً إلى إجراءات سحب جلطات، وفتح شرايين الأطراف السفلية، وإيقاف النزيف عن طريق القسطرة، وعلاج حالات الالتهابات عالية الخطورة، والعديد من الأورام، إلى جانب أخذ العينات التشخيصية تحت الأشعة، والعديد من الإجراءات الأخرى.