مستشفى الملك خالد بنجران ينهي معاناةَ مريضة تعاني ورمًا في الرقبة

وأوضحت "صحة نجران" أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للمريضة، تبيّن وجود عقدة في الغدة الدرقية، وللتأكد من تلك العقد تم أخذ عينات من قبل فريق الأشعة التداخلية وفحصها، وكانت أورامًا حميدة؛ حيث تقرّر علاجها بواسطة التردد الحراري تحت تخدير موضعي نجح من خلاله الكادر الطبي في علاج العقدة الموجودة في الغدة الدرقية، وذلك في إجراء طبي يعدّ الأول من نوعه في منطقة نجران؛ حيث كان في السابق يتم جراحيًّا ويتسبّب -في بعض الحالات- في حدوث بعض المضاعفات للمرضى وندبات واضحة في مكان الجراحة.