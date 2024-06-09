"الجبير" يلتقي وزيري خارجية تشيلي وسورينام

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ؛ عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين، على هامش الحدث رفيع المستوى بشأن "العمل من أجل المحيطات".