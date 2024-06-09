"الجبير" يلتقي وزيري خارجية تشيلي وسورينام

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ؛ عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين، على هامش الحدث رفيع المستوى بشأن "العمل من أجل المحيطات".
بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى "الجبير"، على هامش الحدث نفسه، وزير خارجية سورينام ألبرت رامدين.
وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاءين، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بيرو الدكتور حسن بن محمد الأنصاري.