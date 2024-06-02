وصول الفوج الأول من حجاج كوت ديفوار لمكة المكرمة

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية -غير عربية -، ممثلة بشركة "إثراء الخير"، اليوم الأحد، الفوج الأول من حجاج جمهورية كوت ديفوار، البالغ عددهم نحو 200 حاج قادمين عبر مبادرة "طريق مكة".
وكان في استقبالهم بمقر سكنهم سفير كوت ديفوار لدى المملكة، ومدير مركز الخدمة عبدالله زين العابدين، وعدد من مسؤولي مكتب شؤون الحجاج في كوت ديفوار.
وأعرب سفير كوت ديفوار وتارا لمين، عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على حسن عنايتها ورعايتها لضيوف الرحمن.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج دول إفريقيا الدكتور أحمد سندي، اكتمال جميع الخدمات لضيوف الرحمن.
وقال إنه تم الانتهاء من جاهزية المساكن منذ وقت مبكر؛ لينعم ضيوف الرحمن بأداء فريضتهم بيسر وسهولة.