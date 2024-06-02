وصول الفوج الأول من حجاج كوت ديفوار لمكة المكرمة

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية -غير عربية -، ممثلة بشركة "إثراء الخير"، اليوم الأحد، الفوج الأول من حجاج جمهورية كوت ديفوار، البالغ عددهم نحو 200 حاج قادمين عبر مبادرة "طريق مكة".