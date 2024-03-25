"إيقاظ وتنبيه وعبادة".. رسائل إلهية للتحذير والوعظ عبر الأمثال القرآنية

بدأ ضيفُ الحلقة "الذكري"، بقوله تعالى: "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون". ثم قال: بلاغة القرآن في تنوع أساليب تعليمه للعباد فبدأ هذا المثل بأسلوب الاستفهام ليزيد المتأمل إقبالاً عليه، وقال ابن عاشور - رحمه الله - عن الأسلوب في هذه الآية "أنّ" فيه: "إيقاظاً للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام، وذلك مثل قولهم: ألم تعلم، وصوغُ التشويق إليه في صيغة الزمن الماضي الدّال عليها حرف لم التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي والدّال عليها فعل ضرب بصيغة الماضي لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما مُثّل به".