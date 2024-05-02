مبادرة أولى من نوعها.. اتفاقية لزراعة شجرة لكل مولود بـ"ولادة الدمام"

من جهته أكد الشريك المؤسس "الحياد الصفري" الدكتور محمد بن عماد الشيخ، أن توقيع هذه المذكرة جاء بالتزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة، وأكد تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، وكذلك تعكس هذه الاتفاقية الالتزام بتعزيز الوعي البيئي، وتحفيز المجتمع على المشاركة في جهود حماية البيئة للمساهمة في رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء؛ مُبديًا سعادته بتوقيع الاتفاقية مع المستشفى كأول مستشفى في المملكة يتبنى هذه المبادرة، ويسهم كذلك في تمكين زراعة الأشجار باستخدام التقنية الحديثة والتي تتضمن تحديد مواقع الأشجار وحساب الفوائد البيئية من بينها نسبة الكربون الممتص من كل شجرة، إضافة إلى تبني استراتيجيات للحفاظ عليها واستدامتها، كما تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصحي، وكذلك التعاون في تشجيع المجتمع على التشجير ونشر وتعزيز ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة.