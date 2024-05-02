مبادرة أولى من نوعها.. اتفاقية لزراعة شجرة لكل مولود بـ"ولادة الدمام"

وقّع مستشفى الولادة والأطفال بالدمام (أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي)، أمس مذكرة تفاهم مع الحياد الصفري للخدمات البيئية؛ لإطلاق مبادرة زراعة شجرة لكل مولود في المستشفى؛ بهدف تعزيز الجانب البيئي والصحي لتحقيق مستهدفات مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وتحقيقًا لمرتكزات رؤية المملكة 2030 وتعزيزها.
وأكد رئيس تشغيل المستشفى سعد بن محمد الدوسري، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، تتضمن زراعة شجرة لكل مولود، وزراعة أشجار للأطفال الذين يتم تشخيصهم بأمراض السكري وأمراض القلب وأمراض اضطرابات الدم، والأطفال الذين يتم تشخيصهم مبكرًا بمرض السرطان؛ مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد المستشفى بجميع شهادات الأطفال ومواقع الأشجار للاستفادة منها؛ في حين أن زراعة الأشجار تتضمن بشكل أساسي رقمنة جهود التشجير ومتابعة الفوائد البيئية لكل شجرة تم زراعتها بدقة عالية.
من جهته أكد الشريك المؤسس "الحياد الصفري" الدكتور محمد بن عماد الشيخ، أن توقيع هذه المذكرة جاء بالتزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة، وأكد تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، وكذلك تعكس هذه الاتفاقية الالتزام بتعزيز الوعي البيئي، وتحفيز المجتمع على المشاركة في جهود حماية البيئة للمساهمة في رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء؛ مُبديًا سعادته بتوقيع الاتفاقية مع المستشفى كأول مستشفى في المملكة يتبنى هذه المبادرة، ويسهم كذلك في تمكين زراعة الأشجار باستخدام التقنية الحديثة والتي تتضمن تحديد مواقع الأشجار وحساب الفوائد البيئية من بينها نسبة الكربون الممتص من كل شجرة، إضافة إلى تبني استراتيجيات للحفاظ عليها واستدامتها، كما تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصحي، وكذلك التعاون في تشجيع المجتمع على التشجير ونشر وتعزيز ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة.