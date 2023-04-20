شاهد من الرياض.. متسولات يستعطفن قائدي المركبات ويسقطن في قبضة الأمن

وأكدت "الداخلية" أن الإبلاغ عن حالات التسول واجبٌ وطني، وذكّرت بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً القول: شعارنا دائمًا "لا تُعطيهم ومعاً نكافح التسول".