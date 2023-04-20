محليات

شاهد من الرياض.. متسولات يستعطفن قائدي المركبات ويسقطن في قبضة الأمن

إثيوبية ونيجيرية مخالفتان لنظام أمن الحدود ويمنية يرافقها شخص.. ودعوة للإبلاغ
شاهد من الرياض.. متسولات يستعطفن قائدي المركبات ويسقطن في قبضة الأمن
فهد العتيبي

تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة بكافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم.

ووفقًا لما أعلنه سناب "وزارة الداخلية"، فهذه المرة في منطقة الرياض؛ حيث تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية تقوم بالتسول بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات.

كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية يرافقها شخص قاما بالتسول بشكلٍ مباشر، وكذلك رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية النيجيرية قامت بالتسول بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات.

وأكدت "الداخلية" أن الإبلاغ عن حالات التسول واجبٌ وطني، وذكّرت بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً القول: شعارنا دائمًا "لا تُعطيهم ومعاً نكافح التسول".

الرياض
الجهات الأمنية
مكافحة التسول

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org