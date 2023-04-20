شاهد من الرياض.. متسولات يستعطفن قائدي المركبات ويسقطن في قبضة الأمن

تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة بكافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم.
ووفقًا لما أعلنه سناب "وزارة الداخلية"، فهذه المرة في منطقة الرياض؛ حيث تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية تقوم بالتسول بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات.
كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية يرافقها شخص قاما بالتسول بشكلٍ مباشر، وكذلك رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية النيجيرية قامت بالتسول بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات.
وأكدت "الداخلية" أن الإبلاغ عن حالات التسول واجبٌ وطني، وذكّرت بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً القول: شعارنا دائمًا "لا تُعطيهم ومعاً نكافح التسول".