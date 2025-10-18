بنك التنمية الاجتماعية ينال جائزة المنظمة العالمية لبنوك الادخار ومصرفية الأفراد لتعزيز أهداف التنمية المستدامة

نال بنك التنمية الاجتماعية جائزة WSBI-ESBG SDG لتعزيز أهداف التنمية المستدامة لعام 2025، في نسختها الأولى التي أطلقتها منظمة WSBI-ESBG، المنظمة العالمية لبنوك الادخار ومصرفية الأفراد، لتكريم أبرز المؤسسات الأعضاء المتميزة في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) على مستوى العالم.
وتم تسليم الجائزة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي (WBG) وصندوق النقد الدولي (IMF) لعام 2025، المقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وجاء فوز البنك بهذه الجائزة الدولية تقديرًا لتميّزه في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات دعم النمو والتمكين الاقتصادي، والابتكار والتحول الرقمي، وتثقيف وتدريب العملاء، إلى جانب إسهاماته في تعزيز التنمية المستدامة وتمكين المواطنين عبر منظومته التمويلية والخدمات غير المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعكس هذا التتويج مكانة بنك التنمية الاجتماعية الريادية في المنظمات المالية والتنموية الدولية، ونجاحه في دمج مبادئ الاستدامة في برامجه ومبادراته الوطنية، التي استفاد منها أكثر من 10 ملايين مواطن ومنشأة. وقدّم البنك منذ تأسيسه نماذج فريدة من الدعم لمختلف فئات المجتمع تجاوزت قيمتها 166 مليار ريال، وتحولت مبادراته إلى قصص نجاح حقيقية أثرت بوضوح في حياة الأفراد والاقتصاد الوطني.
كما قدّم البنك حلولًا شاملة لتعزيز الشمول المالي ودعم رواد الأعمال، واستثمر في التحول الرقمي ليصبح شريكًا حقيقيًا لمستفيديه في مسيرتهم نحو التمكين والنجاح.
وبهذه المناسبة، عبّر الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذا التتويج الدولي يجسّد مكانة البنك كأحد أبرز الكيانات التنموية في المملكة والمنطقة، ويشكّل ركيزة أساسية ضمن منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.