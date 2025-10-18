بنك التنمية الاجتماعية ينال جائزة المنظمة العالمية لبنوك الادخار ومصرفية الأفراد لتعزيز أهداف التنمية المستدامة

ويعكس هذا التتويج مكانة بنك التنمية الاجتماعية الريادية في المنظمات المالية والتنموية الدولية، ونجاحه في دمج مبادئ الاستدامة في برامجه ومبادراته الوطنية، التي استفاد منها أكثر من 10 ملايين مواطن ومنشأة. وقدّم البنك منذ تأسيسه نماذج فريدة من الدعم لمختلف فئات المجتمع تجاوزت قيمتها 166 مليار ريال، وتحولت مبادراته إلى قصص نجاح حقيقية أثرت بوضوح في حياة الأفراد والاقتصاد الوطني.