"صحراء حسمى" بتبوك.. مشاهد جبلية خلابة ومنحوتات صخرية تحكي التاريخ

وأضاف: بالعودة لتفاصيل هذه المتكونات، يتضح جليًا أنها عبارة عن أحجار من الرمل والقليل من الغرين والطين، التي تضم في أوديتها وطبقاتها الأرضية خزانات من المياه الجوفية، وتتزيّن على أسطح صخورها الكثير من الكتابات والنقوش، التي تدل على ما تضمه هذه المنطقة من إرث تاريخي ذي أهمية للباحثين في أسبار التاريخ وتطور اللغة العربية.