جامعة الأمير محمد بن فهد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً علمياً جديداً، بحصولها على المرتبة ما بين 101- 125 بقائمة أفضل 200 جامعة حول العالم من حيث السمعة حسب التصنيف الأكاديمي تايمز هاير إيدوكيشن THE World Reputation Rankings لعام 2023م، مقارنة بالعام الماضي ما بين 176-200.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة ما قدمته الجامعة على المستويات العلمية والأكاديمية ومبادراتها وشراكاتها العالمية مع مؤسسات علمية مرموقة في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن الجامعة نجحت في تعزيز قيمتها العلمية من خلال مركز براءات الاختراع بالجامعة حيث سجلت 38 براءة اختراع في عام 2023، ونظم مركز الدراسات الاستشرافية بالجامعة عدداً من المؤتمرات والفعاليات العلمية المرتبطة بالدراسات المستقبلية داخل المملكة وخارجها، فيما دشنت عدداً من المختبرات العالمية في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والأمن السيبراني وغيرها لتعزيز الأنشطة العلمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.