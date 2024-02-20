جامعة الأمير محمد بن فهد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي

وأشار إلى أن الجامعة نجحت في تعزيز قيمتها العلمية من خلال مركز براءات الاختراع بالجامعة حيث سجلت 38 براءة اختراع في عام 2023، ونظم مركز الدراسات الاستشرافية بالجامعة عدداً من المؤتمرات والفعاليات العلمية المرتبطة بالدراسات المستقبلية داخل المملكة وخارجها، فيما دشنت عدداً من المختبرات العالمية في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والأمن السيبراني وغيرها لتعزيز الأنشطة العلمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.