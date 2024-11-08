لأول مرة في الوطن العربي.. فريق بحثي سعودي يكتشف مرضًا وراثيًّا نادرًا

وبيَّن أن الأمراض الوراثية الجينية التي تُسبِّب خللاً في الجينات إما أنها تنتقل عن طريق ما يسمى بالوراثة السائدة، بمعنى نسخة واحدة من الجين كافية لظهور المرض عند الطفل، أو أنها تستلزم وجود نسختين من الجيل عند الطفل لظهور المرض. وطبعًا الحالة التي اكتشفناها تم فيها انتقال المرض بين أفراد العائلة عن طريق الوراثة المتنحية. وهذا النمط من التوريث هو النمط السائد عندنا في السعودية، وينتج في الغالب من زواج الأقارب.