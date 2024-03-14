جلطة تداهم مسافرًا على طريق "مكة- جازان".. ومستشفى جنوب القنفذة ينقذه

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض، البالغ من العمر 46 سنة، كان مسافراً من جازان إلى مكة المكرمة، عندما شعر بألم شديد بالصدر، وحضر إلى طوارئ مستشفى جنوب القنفذة العام.