جلطة تداهم مسافرًا على طريق "مكة- جازان".. ومستشفى جنوب القنفذة ينقذه

نجح فريق طبي من قسم القسطرة القلبية بمستشفى جنوب القنفذة العام بمكة المكرمة، في إنقاذ حياة أربعيني من انسداد كامل بالشريان الأمامي بقسطرة عاجلة.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض، البالغ من العمر 46 سنة، كان مسافراً من جازان إلى مكة المكرمة، عندما شعر بألم شديد بالصدر، وحضر إلى طوارئ مستشفى جنوب القنفذة العام.
وخضع المريض للفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية اللازمة وتم تشخيص الحالة بجلطة قلبية.
وتدخل الفريق الطبي وأجرى للمريض عملية قسطرة عاجلة تبين وجود انسداد كامل بشريان التاجي الأيمن، حيث تم فتح الشريان التاجي الأيمن ووضع دعامة دوائية وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.