حصريًّا ولأول مرة… "هيبة" تطلق حذاءها الشتوي العصري الجديد

ومن أهم مميزات الحذاء الشتوي الشرقي، أنه مصنوع يدويًّا بالكامل بنسبة 100%، وهذا عنصر قوة تعتز به هيبة، ومصنوع من مواد وجلود عالية الجودة، إضافة إلى احتوائه على دعسة ناعمة مريحة للقدم غير ثقيلة، وتضمن استمرار المنتَج بنفس الجودة العالية لفترة طويلة، ويحتوي على فرو داخلي مبطن لجميع الجهات الداخلية، ليعطيك إحساسًا حقيقيًّا بالدفء في أوقات الشتاء والبرد القارص.