حصريًّا ولأول مرة… "هيبة" تطلق حذاءها الشتوي العصري الجديد

أطلقت "هيبة" للأحذية العصرية، حذاءها الجديد والمميز "الحذاء الشتوي" بتصميم جديد ومواصفات ومميزات فريدة من نوعها وقوية التحمل، مناسبة للأجواء الشتوية، التي بدأت في مناطق المملكة، وهي متوفرة في المتجر الإلكتروني.
وأتى الحذاء الشتوي من ماركة "هيبة" بتصميم مختلف عن سابقيه، وهو أفضل حل لفصل الشتاء لمقتني الأحذية الشرقية، وسهل اللبس ومناسب لبسه مع الثياب ومع الاستخدامات الرسمية واليومية.
ومن أهم مميزات الحذاء الشتوي الشرقي، أنه مصنوع يدويًّا بالكامل بنسبة 100%، وهذا عنصر قوة تعتز به هيبة، ومصنوع من مواد وجلود عالية الجودة، إضافة إلى احتوائه على دعسة ناعمة مريحة للقدم غير ثقيلة، وتضمن استمرار المنتَج بنفس الجودة العالية لفترة طويلة، ويحتوي على فرو داخلي مبطن لجميع الجهات الداخلية، ليعطيك إحساسًا حقيقيًّا بالدفء في أوقات الشتاء والبرد القارص.
وتألقت "هيبة" بصناعتها للحذاء الشتوي، من خلال أهم المواصفات والمميزات المذكورة، مع إضافة الميزة الأهم فوق كل ذلك، وهي الخفة في الوزن والمرونة، مع أرضية مكونة من طبقتين لإضفاء راحة إضافية للقدم.
وحرص مصممو "هيبة" على استخدام الجلود في الطبقة العلوية للحذاء مع إضافة خاصية جديدة في الطبقة السفلية، وهي خاصية عدم انزلاق الحذاء على الأرضيات المبللة والناعمة.
يشار إلى أن العلامة التجارية حرصت على وضع ارتفاع الأرضية في موديل الحذاء الشتوي حتى مقاس 2 سم، وهو المقاس الأكثر طلبًا من الزبائن.
وتسعى "هيبة" من خلال هذا المنتج إلى الحفاظ على الهوية الشرقية في صناعة الأحذية، وتعمل على تطويرها لتصل إلى مصافّ علامات الأحذية العالمية.
وتعتبر التصاميم الخاصة بـ"هيبة" علامةً تجارية مسجلة، كنماذج صناعية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ مما يمنع من تقليدها، ويُعرّض مقلّديها للمساءلة من قِبَل الهيئة.