فيديو.. شاهد كيف نجا قائد مركبة من انهيار صخري ضخم بأحد جبال جازان

وكانت منطقة جازان، قد تعرضت لأمطار غزيرة خلال شهر أغسطس لم تشهد مثلها منذ ثلاثين عامًا، تسببت في عدة انهيارات بالطرق الجبلية بجانب عدد من الوفيات وسقوط جسر على طريق "صبيا- أبو عريش".