محليات
فيديو.. شاهد كيف نجا قائد مركبة من انهيار صخري ضخم بأحد جبال جازان
فيما تعرضت المنطقة لهطولات لم تشهدها منذ 30 عامًا.. "انهيارات ووفيات"
تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يُظهر انهيارًا صخريًّا وقع في أحد الجبال شرق منطقة جازان، تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المنطقة.
وأظهر الفيديو سيارة من نوع جيب استطاع قائدها تجنب الصخور الضخمة قبل حدوث انهيار كامل.
وكانت منطقة جازان، قد تعرضت لأمطار غزيرة خلال شهر أغسطس لم تشهد مثلها منذ ثلاثين عامًا، تسببت في عدة انهيارات بالطرق الجبلية بجانب عدد من الوفيات وسقوط جسر على طريق "صبيا- أبو عريش".