"ولادة الدمام" تجسّد "مسيرة وطن" خلال 14 ركنًا تحكي سيرة الملوك العظماء

شهدت فعالية الاحتفال باليوم الوطني الرابع والتسعين التي نظّمها مستشفى الولادة والأطفال بالدمام "أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي" اليوم الثلاثاء؛ إقبالًا من مراجعي المستشفى والعاملين تجاوز 500 زائر خلال أول أيام المعرض الذي يستمرّ أسبوعًا، واطلعوا على محتوى 14 ركنًا تحكي مسيرة ملوك ساهموا في بناء الوطن.
وفي التفاصيل: بيّنت إدارة المستشفى أن المعرض يحمل اسم "مسيرة وطن"، ويتضمّن أبرز المحطات التي شهدتها المملكة، ومن بينها مشاريع عملاقة تمثلت في بوابة الدرعية، ومشروع المربع، ومشروع ذا لاين، ومشروع العلا، والتي حقّقت نقلة نوعية في مختلف المجالات، وتهدف إقامة الفعالية إلى نقل صورة للأحفاد بما حقّقه الأجداد من منجزات ساهمت في هذا النمو والازدهار الذي يعيشه الشعب السعودي في وقتنا الحالي.
وأشارت إدارة المستشفى إلى أنّ الاحتفال بهذا اليوم هو فرحة لجميع المواطنين؛ حيث أقيمت الفعالية من خلال 14 ركنًا تحكي سيرة ملوك عظماء كان لهم أبرز الأثر في صناعة التاريخ انطلاقًا من الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه الملوك، وصولًا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.