"ولادة الدمام" تجسّد "مسيرة وطن" خلال 14 ركنًا تحكي سيرة الملوك العظماء

وأشارت إدارة المستشفى إلى أنّ الاحتفال بهذا اليوم هو فرحة لجميع المواطنين؛ حيث أقيمت الفعالية من خلال 14 ركنًا تحكي سيرة ملوك عظماء كان لهم أبرز الأثر في صناعة التاريخ انطلاقًا من الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه الملوك، وصولًا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.