محليات

دخول تخصصات بجامعة الجوف في تصنيف "التايمز" العالمي 2023

بعد أقل من شهر على تحقيق الجامعة المرتبة 601- 800 عالميًّا
جامعة الجوف
جامعة الجوف
واس
واس

شهد تصنيف "التايمز" العالمي للتخصصات للعام 2023م، دخول 4 تخصصات من جامعة الجوف؛ وذلك بعد أقل من شهر على دخول الجامعة للتصنيف الدولي، محققة المرتبة 601- 800 عالميًّا.

ودخلت تخصصات: (علوم الحاسب والهندسة، والعلوم السريرية والطبية، والعلوم الفيزيائية) التصنيف الدولي للمرة الأولى في تاريخها.

واحتل تخصص "علوم الحاسب" المرتبة 251- 300 عالميًّا والرابع محليًّا، وتخصص "الهندسة" 251- 300 عالميًّا والخامس محليًّا، وتخصص "العلوم الصحية والسريرية" 301- 400 عالميًّا والسادس محليًّا؛ فيما احتل تخصص "العلوم الفيزيائية" المرتبة 301- 400 عالميًّا والسابع محليًّا.

جامعة الجوف
تصنيف التايمز العالمي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org