دخول تخصصات بجامعة الجوف في تصنيف "التايمز" العالمي 2023

واحتل تخصص "علوم الحاسب" المرتبة 251- 300 عالميًّا والرابع محليًّا، وتخصص "الهندسة" 251- 300 عالميًّا والخامس محليًّا، وتخصص "العلوم الصحية والسريرية" 301- 400 عالميًّا والسادس محليًّا؛ فيما احتل تخصص "العلوم الفيزيائية" المرتبة 301- 400 عالميًّا والسابع محليًّا.