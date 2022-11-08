دخول تخصصات بجامعة الجوف في تصنيف "التايمز" العالمي 2023

شهد تصنيف "التايمز" العالمي للتخصصات للعام 2023م، دخول 4 تخصصات من جامعة الجوف؛ وذلك بعد أقل من شهر على دخول الجامعة للتصنيف الدولي، محققة المرتبة 601- 800 عالميًّا.
ودخلت تخصصات: (علوم الحاسب والهندسة، والعلوم السريرية والطبية، والعلوم الفيزيائية) التصنيف الدولي للمرة الأولى في تاريخها.
واحتل تخصص "علوم الحاسب" المرتبة 251- 300 عالميًّا والرابع محليًّا، وتخصص "الهندسة" 251- 300 عالميًّا والخامس محليًّا، وتخصص "العلوم الصحية والسريرية" 301- 400 عالميًّا والسادس محليًّا؛ فيما احتل تخصص "العلوم الفيزيائية" المرتبة 301- 400 عالميًّا والسابع محليًّا.