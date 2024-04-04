إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. "الداخلية" تعلن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة قبل 9 / 10 / 1445هـ بنسبة "50%"

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.