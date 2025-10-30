أمير القصيم يرعى "ملتقى الطفولة ومتطلبات التربية الناجحة"

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، فعاليات ملتقى الطفولة ومتطلبات التربية الناجحة، الذي تنظمه جمعية الطفولة ببريدة بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة، وذلك في مدارس قيم ببريدة، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين في مجالات التعليم والتربية والطفولة.
وأكد سمو أمير منطقة القصيم عقب رعايته الحفل أن العناية بالطفولة المبكرة تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أنها استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، وتجسيد لتطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله– التي أولت التعليم والتنشئة الصالحة أولويةً في مسيرة التنمية.
وأشار سموه إلى أن برامج الطفولة والتربية المبكرة يجب أن تكون مواكبةً لرؤية المملكة 2030، بهدف تنشئة جيل واعٍ متمسكٍ بقيمه وهويته الوطنية، قادرٍ على الإسهام في نهضة وطنه بروح الإبداع والانتماء، مشيدًا بما توليه القيادة من دعم كبير لتطوير التعليم ومؤسساته.
وثمّن سموه جهود جمعية الطفولة وتعليم القصيم وجميع المشاركين في الملتقى، مؤكدًا أن هذا التكامل يقدم نموذجًا مشرفًا في خدمة الأبناء وبناء جيل واعد يحمل أمانة المستقبل بعلم ووعي ومسؤولية.
عقب ذلك، اطّلع سموه على المعرض المصاحب للملتقى، وما يضمه من أركان توعوية وتربوية تهدف إلى إبراز الجهود التعليمية والتربوية في مجال الطفولة المبكرة.
بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الطفولة الدكتور عبدالله الغدوني كلمة رحّب فيها بسمو أمير المنطقة، معربًا عن شكره وتقديره لسموه على رعايته ودعمه للملتقى، موضحًا أن الملتقى يتناول جهود وزارة التعليم في الطفولة المبكرة، وتربية الطفل في ضوء رؤية المملكة 2030، وتطوير المواهب، وتعليم الذكاء الاصطناعي في مرحلة الطفولة والتنافسية العالمية.