أمير القصيم يرعى "ملتقى الطفولة ومتطلبات التربية الناجحة"

بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الطفولة الدكتور عبدالله الغدوني كلمة رحّب فيها بسمو أمير المنطقة، معربًا عن شكره وتقديره لسموه على رعايته ودعمه للملتقى، موضحًا أن الملتقى يتناول جهود وزارة التعليم في الطفولة المبكرة، وتربية الطفل في ضوء رؤية المملكة 2030، وتطوير المواهب، وتعليم الذكاء الاصطناعي في مرحلة الطفولة والتنافسية العالمية.