مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك" تفتح باب الانضمام للدفعة السادسة من برنامج "نخبة"

ويستهدف برنامج "نخبة" الذي يمتد لعامين ونصف تأهيل الطموحين وذوي الأداء العالي من طلبة الصف الأول في المرحلة الثانوية للحصول على مقعد في نخبة جامعات العالم، يحتوي البرنامج على 5 محاور، هي: التدريب الإثرائي والتجارب الحيوية في جهات دولية، التدريب على اختبارات القبول المعيارية، استشارات توجيهية فردية بشكل شهري، وتقديم الدعم والمساندة في التقديم على القبول في هذه الجامعات، وتقديم الإرشاد والتوعية المهنية.