"السبيعي" يكشف عن الدرس المستفاد من الخلل التقني العالمي

كشف المهندس ماضي بن ماجد السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة "إيثار الخليج للحلول السيبرانية والرقمية"، عن الدرس المستفاد بعد تعطل العديد من الأنظمة الفنية في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم، صباح أمس الجمعة.
وقال "السبيعي": في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن منشآت المملكة في منأى عن هذه الأزمة العالمية؛ وذلك نتيجة لفعالية حوكمة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وأكد المهندس ماضي السبيعي أنه يجب الاستفادة من الأزمة من خلال إلزام جميع القطاعات بإنشاء "بيئة اختبارية"؛ وذلك لاختبار تحديثات البرامج المختلفة واكتشاف المشكلات المحتملة مبكرًا قبل دفعها إلى أنظمة الإنتاج.
وختم المهندس ماضي بن ماجد السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة إيثار الخليج للحلول السيبرانية والرقمية، بأنه يجب التأكيد على التزام جميع المؤسسات بإجراءات فعّالة لإدارة التحديثات لضمان الامتثال لأفضل الممارسات بغضّ النظر عن موثوقية مزود الخدمة.