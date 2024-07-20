"السبيعي" يكشف عن الدرس المستفاد من الخلل التقني العالمي

كشف المهندس ماضي بن ماجد السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة "إيثار الخليج للحلول السيبرانية والرقمية"، عن الدرس المستفاد بعد تعطل العديد من الأنظمة الفنية في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم، صباح أمس الجمعة.