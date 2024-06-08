"الجبير" يؤكد التزام السعودية بالتعاون مع المجتمع الدولي لحماية المحيطات والموارد البحرية

وتفصيلاً، تطرَّق "الجبير" خلال كلمة السعودية في الحدث رفيع المستوى، بشأن العمل من أجل المحيطات (منغمسون في التغيير)، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، إلى توافُق جهود السعودية المحلية، ورؤية السعودية 2030 مع التزاماتها الدولية في إطار حماية التنوع البيولوجي العالمي. ويتمثل ذلك في استهداف مبادرة السعودية الخضراء حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في السعودية بحلول عام 2030م.