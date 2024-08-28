سرقة واعتداء وتهريب مواد مخدّرة.. الجناة في قبضة "رجال الأمن"

وأوضح الأمن العام، في مقطع فيديو، بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مواطن في الرياض اعتدى على شخصٍ بسلاحٍ أبيض لخلافٍ بينهما، وآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بنشر محتوى مرئي بذلك.