سرقة واعتداء وتهريب مواد مخدّرة.. الجناة في قبضة "رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام، في مقطع فيديو، بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مواطن في الرياض اعتدى على شخصٍ بسلاحٍ أبيض لخلافٍ بينهما، وآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بنشر محتوى مرئي بذلك.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض في الرياض على مخالفة لنظام أمن الحدود ووافدة قامتا بسرقة مصوغات ذهبية من محل تجاري وضُبط بحوزتهما بعض المسروقات.
وفي مكة المكرّمة تمّ القبض على وافدَيْن من الجنسية الباكستانية قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدّر "الشبو".