يجمع قادة الأعمال و100 متحدث.. الرياض تستضيف الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية

تحتضن العاصمة الرياض، الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في فندق فورسيزونز يومي 28 و29 أكتوبر 2024؛ حيث يجمع هذا الملتقى قادة الأعمال ونخبة من الخبراء والمُتخصصين من جميع أنحاء العالم، إذ يتجاوز عدد المشاركين 1500 شخص، بما في ذلك أكثر من 100 متحدث من أبرز الشخصيات الدولية في مجالات المسؤولية الاجتماعية، كما يشتمل الملتقى على أكثر من 40 جلسة نقاشية وورش عمل تفاعلية بمشاركة ممثلين من دول العالم.