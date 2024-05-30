ميتسوبيشي تطلق سيارة L200 الجديدة كليًا في الرياض

أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع شركة العيسائي للسيارات الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في المملكة العربية السعودية؛ عن إطلاق سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً، التي تكشف عن بداية حقبة جديدة من التميز في مجال السيارات.
وتمثل سيارة L200 الجديدة كلياً نقلة نوعية في فئة شاحنات البيك أب، حيث شهدت مجموعة من التحسينات الرائدة لتعزيز تجربة القيادة والارتقاء بمعايير الأداء والقوة، لتناسب أصعب التضاريس وظروف القيادة اليومية.
من جهته، قال رئيس ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا جونيا تاكامي: "يمثل إطلاق سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً بداية حقبة جديدة من التميز في مجال السيارات، حيث ترتقي السيارة بمعايير الأداء الفائق والأمان والحفاظ على البيئة".
وأضاف: "يأتي طرح سيارة L200 الجديدة كلياً في إطار التزامنا الراسخ تجاه المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبما يتماشى مع رؤيتنا للاستدامة ومسؤولياتنا الاجتماعية".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة العيسائي للسيارات، بندر العيسائي: "يسرنا أن نطرح سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً في الرياض في المملكة العربية السعودية، وأن نواصل توفير حلول التنقل المتطورة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائنا المميزين، ملتزمين بأعلى معايير الجودة ورضا العملاء".
وتم تصميم سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً لتناسب أصعب التضاريس وظروف القيادة اليومية، حيث تأتي بتصميم جديد كلياً للشاسيه ونظام الدفع الرباعيSuper Select 4WD-II ، الذي يوفر تجربة قيادة سلسة وممتعة مهما كانت طبيعة الطريق، بفضل الخلوص الأرضي الأكبر وأنماط القيادة السبعة المتطورة المصممة خصيصاً للقيادة على الرمال والحصى والتضاريس الصخرية.
وتضع سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً معايير الأمان على رأس أولوياتها، حيث تم تجهيزها بأحدث أنظمة الأمان مثل نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، والتحذير من مغادرة المسار، والتحذير من النقطة العمياء، وشاشة المراقبة متعددة الاتجاهات (Multi Around Monitor) ، مع إمكانية توصيل الهاتف المتحرك لاسلكياً عبر Apple Car Play وAndroid Auto. وتعمل هذه الابتكارات بتناغم تام لتوفير أعلى مستويات الأمان وراحة البال للسائق والركاب على حدٍ سواء.
وتعكس سيارة L200 الجديدة كلياً التزام شركة ميتسوبيشي موتورز بالبيئة والاستدامة، حيث تهدف إلى تقليل الانبعاثات والحد من أثر السيارة على البيئة. وبفضل المحرك فائق الكفاءة واستخدام مواد التصنيع الصديقة للبيئة، تسعى الشركة من خلال سيارة L200 إلى بناء مستقبل أكثر حفاظاً على البيئة دون التنازل عن الأداء الفائق أو مستويات الراحة التي لا مثيل لها.