إعصار "أوسكار" يضرب كوبا والسفارة السعودية تحذّر المواطنين

دعت السفارة السعودية في كوبا، جميع المواطنين الموجودين هناك، إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، في ظل الحالة الجوية الطارئة الناتجة عن إعصار "أوسكار".
وأعلنت الحكومة الكوبية تعليق الأنشطة الإدارية والتعليمية غير الأساسية اعتباراً من اليوم الإثنين 21 أكتوبر، حتى يوم الأربعاء 23 أكتوبر، مع الاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للسكان، نظراً لمرور الإعصار عبر البلاد.
ويُصنف إعصار "أوسكار" كإعصارٍ من الفئة الأولى على مقياس سافير-سمبسون، حيث تصل سرعة الرياح المستدامة إلى 130 كيلومتراً في الساعة مع هَباتٍ قوية. وضرب الإعصار كوبا، الأحد الماضي، بالقرب من باراكوا، الواقعة في الزاوية الشمالية الشرقية من الجزيرة، وفقاً لما أعلنه معهد الأرصاد الجوية الكوبي (Insmet).
من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية خلال الساعات المقبلة، وقد تصبح شديدة في بعض المناطق الجبلية، حيث يُتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتراكمة بين 100 و200 ملليمتر في مقاطعات المنطقة الشرقية. كما من المتوقع حدوث عواصف عاتية وفيضانات ساحلية في مناطق: غوانتانامو، هولغوين، ولاس توناس.
يأتي وصول الإعصار بعد يومين فقط من انقطاعٍ شاملٍ للتيار الكهربائي في كوبا، الذي بدأت البلاد بالتعافي منه حديثًا، وأوقفت الحكومة الكوبية الأنشطة غير الأساسية حتى الأربعاء المقبل؛ لتقليل المخاطر الناتجة من الأحوال الجوية.
ودعت السلطات المحلية، السكان، إلى متابعة التطورات الجوية عبر وسائل الإعلام الوطنية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصّة لضمان سلامتهم.
وكانت خدمات الطقس الأمريكية والكوبية قد حذرت سابقاً من موسم أعاصير نشط هذا العام، والذي يمتد من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر المقبل.