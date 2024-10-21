إعصار "أوسكار" يضرب كوبا والسفارة السعودية تحذّر المواطنين

من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية خلال الساعات المقبلة، وقد تصبح شديدة في بعض المناطق الجبلية، حيث يُتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتراكمة بين 100 و200 ملليمتر في مقاطعات المنطقة الشرقية. كما من المتوقع حدوث عواصف عاتية وفيضانات ساحلية في مناطق: غوانتانامو، هولغوين، ولاس توناس.