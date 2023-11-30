فهد العجلان: همة السعوديين المحفّز الأكبر وراء فوز "الرياض" باستضافة إكسبو 2030

وأضاف العجلان قائلاً: "لدى المملكة العربية السعودية الكثير من المرتكزات القوية التي تستند عليها في تنظيم نسخة استثنائية وفريدة من إكسبو، يأتي من أبرزها البنية التحتية الكامله للعاصمة الرياض، والتي أصبحت اليوم وجهة جاذبة للاستثمارات، وللسياحة، والثقافة، والترفيه؛ كما أنها تشهد الكثير من الأحداث والفعاليات الرياضية المهمة، وسط مشاركة وحضور أبرز الرياضيين العالميين".