الخبير "الشريف": "استراتيجية الغوريلا" أفضل خيار للتنمية الذاتية

دعا الدكتور معتوق الشريف الباحث في مجال التنمية البشرية والمستدامة، الشباب إلى الاهتمام بتسويق الذات ليكونوا مطلوبين لا طالبين للعمل، وقال: "عليكم استخدام أساليب وتقنيات استراتيجية الغوريلا لتسويق ذواتكم للآخرين".
وأكد الدكتور "الشريف" أهمية العمل وفق برنامج تنمية القدرات البشرية لرؤية المملكة 2030، الذي وضع خارطة طريق لكل مهتم بتطوير ذاته من خلال تأكيده، أن على المواطن أن يمتلك قدرات تُمَكّنه من المنافسة عالميًّا، وامتلاكه لقيم: (الإتقان، الانضباط، المثابرة، المرونة، الإيجابية، والعزيمة)، وسعيه لتطوير مهاراته الأساسية ومهارات المستقبل؛ لا سيما مهارات التفكير العليا، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، والمهارات العملية التقنية والمالية والبدنية، وتنمية معارفه.
وأشار "الشريف" خلال الدورة التي ألقاها أمس الأول بعنوان "تسويق الذات" لمنسوبي كليات عنيزة الأهلية ضمن مشروعه "منهج معتوق لقيادة التعليم"، إلى أن العالم من سنة 1998 تَحَول لنظرية التحرر من العمل الحكومي التقليدي والحصول على الراتب الشهري المنتظم، بالانتقال إلى عصر الاقتصاد الجديد الذي يفرض على كل فرد أن يتصرف وكأنه مؤسسة مستقلة أو مشروع قائم بذاته، مع تبني فكرة الاستبدال الفوري للموظفين في حالة عجزهم عن تقديم ما هو مفيد وجديد للمؤسسة أو الجهة التي يتبعونها.
وقال: "أصبح التقييم العالمي للفرد مبنيًّا على إنجازاته ومشروعاته التي تُمَيزه عن غيره، إضافة إلى مهاراته وقدراته، ومدى تطويره لها بالتعليم مدى الحياة".
وثمّن الدكتور "الشريف" دور الجهات التعليمية في تطوير الأساليب والتقنيات التعليمية بهدف غرس القيم، وتحضير الشباب لسوق العمل، وتعزيز ثقافة العمل، وتنمية المهارات عبر التعليم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
ولفت خلال الدورة إلى أن على الشباب للتسويق لأنفسهم: التركيز على نقاط القوة التي يتمتعون بها، وتطوير نقاط الضعف لديهم من خلال تطوير قدراتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم ومواهبهم؛ لتحقيق أهدافهم وإحداث التوازن المطلوب بين المهارات التي يتمتعون بها وبين متطلبات واحتياجات سوق العمل؛ منبهًا إلى أهمية تخطي العقبات النفسية والتصورات الذهنية التي تحد من تحقيق الأهداف؛ كعدم التخطيط والخوف من المستقبل، والاعتماد على الآخرين، والكسل وضعف الإرادة، والاعتقاد بأن القدرات الذاتية للنفس لا تسمح بتحقيق الأهداف.
واختتم الشريف دورته -التي نفّذها عن بُعد- بتوجيه الشباب إلى التعلم الذاتي عبر المواقع الإلكترونية، وحضورهم الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية التي تُوَسع من مداركهم وتنمي إبداعاتهم وتُعزز علاقاتهم الاجتماعية؛ ناصحًا بالبعد عن كل ما يضر بالصحة ودعم الحملة الوطنية ضد المخدرات التي تهدف إلى التصدي لعدو الوطن الذي يريد القضاء على الشباب.
وقال: "عليكم بالتعليم مدى الحياة فهو خيار المستقبل وأحد أهم ركائز تنمية القدرات البشرية في المملكة".