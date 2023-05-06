الخبير "الشريف": "استراتيجية الغوريلا" أفضل خيار للتنمية الذاتية

وأشار "الشريف" خلال الدورة التي ألقاها أمس الأول بعنوان "تسويق الذات" لمنسوبي كليات عنيزة الأهلية ضمن مشروعه "منهج معتوق لقيادة التعليم"، إلى أن العالم من سنة 1998 تَحَول لنظرية التحرر من العمل الحكومي التقليدي والحصول على الراتب الشهري المنتظم، بالانتقال إلى عصر الاقتصاد الجديد الذي يفرض على كل فرد أن يتصرف وكأنه مؤسسة مستقلة أو مشروع قائم بذاته، مع تبني فكرة الاستبدال الفوري للموظفين في حالة عجزهم عن تقديم ما هو مفيد وجديد للمؤسسة أو الجهة التي يتبعونها.