محليات

الملك وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور لبلادها

أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة زوزانا كابوتوفا، رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للسيدة زوزانا كابوتوفا، رئيسة جمهورية سلوفاكيا.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
زوزانا كابوتوفا

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org