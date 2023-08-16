تزامناً مع اقتراب العام الدراسي.. انتعاش كبير بـ"أسواق جدة" لشراء المستلزمات الدراسية

وتشهد الأسواق حركة شرائية كبيرة للمستلزمات المدرسية لتوفير مختلف الاحتياجات من قِبل أولياء الأمور، التي تتفاوت أسعارها بحسب المواد المعروضة التي تناسب متطلبات كل فئة عمرية وحسب رغبات الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية من الحقائب والكتب والدفاتر والأقلام وغيرها من المستلزمات التي تتوافر بأشكال وألوان وأنواع مختلفة.