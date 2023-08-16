تزامناً مع اقتراب العام الدراسي.. انتعاش كبير بـ"أسواق جدة" لشراء المستلزمات الدراسية

تزامناً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تشهد أسواق جدة حركة نشطة وانتعاشاً كبيراً، وسط إقبال على شراء مستلزمات وتجهيزات المدارس وأدوات القرطاسية.
وأكملت سوق الأدوات المدرسية والقرطاسية تأمين احتياجات الطلاب والطالبات من قرطاسيات وأدوات تعليمية في ظل حمى التنافس الكبيرة بين المراكز التجارية والمكتبات من أجل جذب أكبر عدد من المتسوقين.
وتشهد الأسواق حركة شرائية كبيرة للمستلزمات المدرسية لتوفير مختلف الاحتياجات من قِبل أولياء الأمور، التي تتفاوت أسعارها بحسب المواد المعروضة التي تناسب متطلبات كل فئة عمرية وحسب رغبات الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية من الحقائب والكتب والدفاتر والأقلام وغيرها من المستلزمات التي تتوافر بأشكال وألوان وأنواع مختلفة.