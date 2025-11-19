HONOR تحتفل بخمس سنوات من الابتكار والتكنولوجيا التي تواكب احتياجات العملاء وتلبي تطلعاتهم

رؤية مستقبلية: خطة "HONOR ALPHA PLAN"

تنطلق HONOR نحو المستقبل عبر خطة HONOR Alpha، وهي استراتيجية من ثلاث مراحل تهدف للانتقال من شركة هواتف ذكية إلى شركة عالمية متخصصة في منظومة أجهزة الذكاء الاصطناعي.

تركز الخطة على تطوير هواتف ذكية بذكاء اصطناعي يساعد المستخدمين في حياتهم اليومية، ثم بناء منظومة مفتوحة بالتعاون مع شركاء عالميين لضمان تجربة سلسة بين الأجهزة، وصولًا إلى تمكين الإنسان من تحقيق كامل إمكاناته.