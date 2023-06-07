مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُعيد الحركةَ لـ"ثمانينية" مصابة بتضيقات في القناة الشوكية

وتابع د. النبهان: أن الحالة بتعقيداتها المتّصلة بعمر المريضة وإصابتها بهشاشة العظام، تطلّبت دراسة متأنّية من الفريق الطبي، الذي خلُص إلى خطّة علاجية متكاملة، ارتكزت على التدخل المجهري، وبعد تقييم الحالة وأهليتها للعملية من قبل استشاريي القلب والتخدير، خضعت لعملية توسيع للقناة الشوكية، مرورًا بالمنطقة الخلفية من العنق، وتثبيت الفقرات العنقية بالمسامير واسترجاعها إلى وضعها الطبيعي، وفي اليوم التالي قام الفريق الطبي باستكمال الخطة العلاجية، فأجرى عملية أخرى للفقرات القطنية وتثبيت الرابعة والخامسة بالبراغي ومادة أسمنتية مثبتة للتغلب على التحدي الذي مثلته إصابة المريضة بهشاشة العظام، وأسفر التدخل الطبي المزدوج الذي استمرّ لمدة "5" ساعات عن نجاح كبير، وانعكس رفع الضغط عن الأعصاب والنخاع الشوكي، بسرعة، على الحالة العامة للمريضة، التي قالت: إنها تشعر بتحسن ملحوظ في القوة الحركية، كما أكدت اختفاء الآلام الحادة والحرقان والحرارة في اليدين، ولاحقًا مع العلاج الطبيعي عادت السيدة إلى التحرك على رجليها من جديد مع بعض المساعدة، وغادرت المستشفى بعد أن قضت "5" أيام قيد الرعاية الطبية الحثيثة.