مطار جدة.. فريق المراقبة الصحية ينجح في توليد معتمرة هندية أثناء استعدادها للمغادرة

نجح فريق بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي التابع لتجمع جدة الصحي الثاني، في مساعدة معتمرة هندية تبلغ من العمر 31 عامًا في صالة المغادرة حيث فاجأها المخاض وهي تستعد للمغادرة إلى بلادها.