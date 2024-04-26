مطار جدة.. فريق المراقبة الصحية ينجح في توليد معتمرة هندية أثناء استعدادها للمغادرة

نجح فريق بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي التابع لتجمع جدة الصحي الثاني، في مساعدة معتمرة هندية تبلغ من العمر 31 عامًا في صالة المغادرة حيث فاجأها المخاض وهي تستعد للمغادرة إلى بلادها.
وأوضح "تجمع جدة الثاني" أن الفريق الطبي المختص قام بتوليدها فجر اليوم الجمعة بإشراف الطبيب المناوب الدكتور فواز عالم والممرض وليد أحمد النعمي، والممرض سالم معاطي الحربي، والممرض فتون عدنان بافيل.
وتم نقل الأم والمولود بسيارة الإسعاف بصحبة الطاقم الطبي إلى مجمع الملك عبدالله؛ لاستكمال العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وهما بحالة جيدة ولله الحمد.
يُذكر أن مراكز المراقبة الصحية، عضو تجمع جدة الصحي الثاني، تعمل عبر 4 مراكز طبية في جميع صالات المطار على مدار 24 ساعة بكوادر صحية مؤهلة وفرق وقائية تعمل في مناطق الوصول بالمطار لتطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من خلو المسافرين من الأمراض المعدية.