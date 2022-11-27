مستشفى د.سليمان فقيه بجدة أول مستشفى في القطاع الخاص يتوصل لاتفاقية للحصول على نظام دافنشي للجراحة الآلية

أعلن مستشفى د.سليمان فقيه بجدة، أنه أول مستشفى في القطاع الخاص يتوصل لاتفاقية للحصول على نظام دافنشي للجراحة الآلية؛ لإتمام عدة أنواع مختلفة من العمليات أثناء التدخل الجراحي.
وبهذه المناسبة أُبرمت اتفاقية التعاون المشترك بين مستشفى د.سليمان فقيه وشركة الخليج الطبية للحصول على نظام دافنشي للجراحة الآلية، وقد وقعها د.مازن سليمان فقيه رئيس مجموعة فقيه الطبية، ومن طرف شركة الخليج الطبية المدير التنفيذي للشركة د.إسماعيل أحمد.
ويُعد روبوت دافنشي بمثابة أحدث الأجهزة الآلية الحديثة التي تقوم بتكرار حركات الجراح بدقة وثبات ودون ارتعاش أثناء التدخل الجراحي؛ مما يوفر رؤية مكبرة وواضحة لداخل المريض، ويوفر قدرًا أكبر من الأمان لعلاج المناطق الصعب الوصول إليها خلال العمليات التشريحية.
ومن مميزات "روبوت دافنشي" أنه:
• يوفر الأمان في العمليات الجراحية.
• يتمتع برؤية ثلاثية الأبعاد وتضخيم يصل إلى 10 مرات خلال العملية.
• يتجنب الارتعاش الطبيعي لليد ويسمح للجراح باكتساب الدقة.
• الشقوق فيه ميليمترية والندوب تكاد تكون معدومة.
• ضآلة النزيف الذي يقلل خطر الإصابة بعدوى ما بعد الجراحة.
• إقامةٌ أقصر في المستشفى وتعافٍ أسرع بعد الجراحة.
• عودة إلى الأنشطة الحياتية اليومية بشكل أسرع.
• إمكانية استخدام الجراحة الروبوتية في العديد من العمليات الجراحية.
• يتمم عمليات جراحية كبرى، مثل: جراحة المسالك البولية، القولون، المستقيم، أمراض النساء، جراحة القلب.
كما يمكن استخدام الجراحة الروبوتية في العديد من العمليات الجراحية التي يتم النظر إليها باعتبارها عمليات جراحية كبرى، مثل: جراحة المسالك البولية القولون، المستقيم، أمراض النساء، جراحة القلب.