مستشفى د.سليمان فقيه بجدة أول مستشفى في القطاع الخاص يتوصل لاتفاقية للحصول على نظام دافنشي للجراحة الآلية

كما يمكن استخدام الجراحة الروبوتية في العديد من العمليات الجراحية التي يتم النظر إليها باعتبارها عمليات جراحية كبرى، مثل: جراحة المسالك البولية القولون، المستقيم، أمراض النساء، جراحة القلب.