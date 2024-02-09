"شاي الغضا" يحصد درع الكريستال على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حقق شاي الغضا درع الكريستال من معهد المذاق العالمي في بروكسل عاصمة بلجيكا، الذي يهتم بإظهار جودة المنتجات على مستوى العالم بمشاركة أكثر من ٢٠٠ متذوق من مختلف العالم؛ ليصبح شاي الغضا أول منتج شاي يحقق الجائزة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العتيبي: "نسير وفق توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، واهتمامهما الكبير لتكون السعودية متقدمة على الأصعدة كافة، وفي كل المجالات، ومنها هذه الجائزة التي تأتي بفضل الله -عز وجل-، ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي نجده من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-؛ إذ تهتم رؤية ٢٠٣٠ بتعزيز دور الاقتصاد، وتفعيل حركة التصدير والاستيراد، وتجهيز المدن الصناعية والبنية التحتية المناسبة، وتقديم كل التسهيلات في ذلك، حتى باتت السعودية أرضًا جاذبة ومحفزة للعمل، وواجهة اقتصادية واستثمارية مهمة على خارطة العالم".
وأضاف العتيبي: "فخورون بطاقم عمل شاي الغضا لما وصلنا إليه. وهذا ما كان ليتحقق لولا الحرص والدقة على جودة المنتج؛ وبالتالي نيل ثقة العميل الذي كان رأيه مساندًا لكل تميز. وتتم الجائزة حسب معايير تنافسية عالمية، منها حصول المنتج لمدة ثلاث سنوات متتالية على شهادة (ثلاث نجوم امتياز)، وهذا حدث لنا أعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و ٢٠٢٤، علاوة على تقييم أكثر من ٢٠٠ شخصية عالمية متخصصة وخبيرة في مجال التذوق".
واختتم: "تعيش السعودية اليوم حراكًا صناعيًّا واضحًا، وهذا يعكس بجلاء دعم الدولة للشباب ورواد الأعمال، مع توفير بيئة أعمال حيوية. نحن أقوياء بالله سبحانه وتعالى، ثم بقيادة تؤمن بالعمل فقط. واليوم مع التحولات الاقتصادية السعودية أصبح السوق السعودي محفزًا واعدًا".