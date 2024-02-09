"شاي الغضا" يحصد درع الكريستال على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقال رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العتيبي: "نسير وفق توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، واهتمامهما الكبير لتكون السعودية متقدمة على الأصعدة كافة، وفي كل المجالات، ومنها هذه الجائزة التي تأتي بفضل الله -عز وجل-، ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي نجده من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-؛ إذ تهتم رؤية ٢٠٣٠ بتعزيز دور الاقتصاد، وتفعيل حركة التصدير والاستيراد، وتجهيز المدن الصناعية والبنية التحتية المناسبة، وتقديم كل التسهيلات في ذلك، حتى باتت السعودية أرضًا جاذبة ومحفزة للعمل، وواجهة اقتصادية واستثمارية مهمة على خارطة العالم".