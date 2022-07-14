برعاية محافظ الطائف.. تكريم 100 متفوق ومتفوقة في حفل جائزة الدكتور ساعد الحارثي

أقيم الحفل في فندق إريديوم في محافظة الطائف، بحضور مدير تعليم محافظة ميسان فرج جار الله الثقفي وعدد من القيادات التربوية، وبدأ الحفل بكلمة لصاحب الجائزة الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي، هنأ فيها المكرَّمين على تفوقهم في مسيرتهم الدراسية؛ مشيرًا إلى أن الجائزة كرّمت أكثر من ٦٠٠ متفوق ومتفوقة من مختلف المراحل التعليمة منذ انطلاقها، والتي أكملت عامها الـ١٨ وقال إن التفوق لا يقف عند مرحلة معينه؛ بل يجب مواصلة وبذل المزيد من الجهد في المرحلة الجامعية؛ مشيرًا إلى أن هذا التفوق هو نقطة انطلاقة نحو المستقبل الدراسي، ثم توالت فقرات الحفل؛ حيث ألقى شيخ القبيلة سعود العرابي الحارثي، كلمةً رحّب فيها بالحضور، وشكر صاحب الجائزة على ما يقدمه من تشجيع لأبناء وبنات قبيلته، ثم قدمت عدد من القصائد.