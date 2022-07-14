برعاية محافظ الطائف.. تكريم 100 متفوق ومتفوقة في حفل جائزة الدكتور ساعد الحارثي

برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز آل سعود، احتفلت جائزة الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي للتفوق العلمي مساء أمس، بتكريم أكثر من ١٠٠ متفوق ومتفوقة من مختلف المراحل التعليمية وعدد من حفظة كتاب الله والمتفوقين في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
أقيم الحفل في فندق إريديوم في محافظة الطائف، بحضور مدير تعليم محافظة ميسان فرج جار الله الثقفي وعدد من القيادات التربوية، وبدأ الحفل بكلمة لصاحب الجائزة الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي، هنأ فيها المكرَّمين على تفوقهم في مسيرتهم الدراسية؛ مشيرًا إلى أن الجائزة كرّمت أكثر من ٦٠٠ متفوق ومتفوقة من مختلف المراحل التعليمة منذ انطلاقها، والتي أكملت عامها الـ١٨ وقال إن التفوق لا يقف عند مرحلة معينه؛ بل يجب مواصلة وبذل المزيد من الجهد في المرحلة الجامعية؛ مشيرًا إلى أن هذا التفوق هو نقطة انطلاقة نحو المستقبل الدراسي، ثم توالت فقرات الحفل؛ حيث ألقى شيخ القبيلة سعود العرابي الحارثي، كلمةً رحّب فيها بالحضور، وشكر صاحب الجائزة على ما يقدمه من تشجيع لأبناء وبنات قبيلته، ثم قدمت عدد من القصائد.
ثم توالت فقرات الحفل بقصائد شعرية ألقاها كل من الشاعر محمد بن عواض العرابي والشاعر مرزوق الطهيفاني الحارثي.
ثم ألقى مدير تعليم ميسان، كلمة أثنى فيها على فكرة الجائزة، وهنأ الطلبة والطالبات المكرمات على تفوقهم في مراحل التعليم؛ متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
ثم ألقى خالد بن ثابت العرابي رئيس تحرير مجلة التميز كلمة استعرض فيها الأعداد التي صدرت مصاحبة لحفل الجائزة، وأضاف أن المجلة ستصدر إلكترونيًّا اعتبارًا من العام القادم إن شاء الله.
ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا عن مسيرة الجائزة منذ انطلاقتها والتي أكملت عامها الـ١٨.
وعبّر جميع الطلاب المتفوقين عن بالغ سعادتهم لصاحب الجائزة د.ساعد بن سعد العرابي الحارثي على ما يقدمه من تشجيع للطلاب؛ بهدف التفوق في تحصيلهم الدراسي؛ مشيدين بهذه اللفتة الجميلة التي يقدّمها الدكتور الحارثي لاحتضان مثل هذه الجوائز وتشجيع أبناء القبيلة لتحقيق الامتياز الدائم ورفع رؤوس أولياء أمورهم، وأن مثل هذا التحفيز يدل على التخطيط العظيم لتطوير الثقافة العلمية لدى جميع الأبناء وهذا ما يجب تحقيقه لمقارعة دول العالم الأولى في المناهج التعليمية.
يُذكر أن جائزة الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي التقديرية للتفوق العلمي، عائلية خاصة تُمنح للمتفوقين علميًّا من أبناء وبنات قبيلة مشايخ المريفق بني الحارث، ويتكفل مؤسس الجائزة الدكتور ساعد الحارثي بجميع نفقاتها.