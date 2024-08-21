"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر والعلا. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحناكية وخيبر والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع، وأمطارًا متوسطة على العيص، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.