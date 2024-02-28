"الجلاجل" يكرم تجمع جازان الصحي بجائزة الأداء في مساري المختبرات والطب الشرعي

كرم وزير الصحة فهد الجلاجل، الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح بن ناصر الشهراني، في حفل جائزة أداء الصحة لعام 2023 لتحقيق مستشفى بيش العام المركز الأول على مستوى المملكة في مسار المختبرات، حيث نجح المستشفى في مشروع خفض معدل تلوث تحاليل الدم في وحدة طب الأطفال، وتم تكريم المستشفى على جهوده المثمرة في تحسين جودة العمل وتقديم خدمات صحية متميزة للأطفال.