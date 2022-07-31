المدينة المنورة تشارك بقمة المدن العالمية بسنغافورة

كما تشارك المدينة المنورة كمدينة مرشدة في أعمال القمة التي تنظمها بالشراكة كل من: مركز سنغافورة للمدن القابلة للعيش "CLC"، وهيئة إعادة التطوير الحضري السنغافورية "URA"؛ لعرض خبراتها وتجاربها على المدن العالمية الأخرى من خلال تقديم "منصة رسيل" ضمن أعمال ورشة عمل المدن الذكية؛ حيث يقوم سعادة المهندس عبدالرحمن بن حسن إبراهيم المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بعرض "منصة رسيل" الجاري تطويرها وتطبيقها بالمدينة المنورة كأول منصة لإدارة المدن الذكية بالمملكة.