بالتفصيل.. 22 مزاداً يعلنها "إنفاذ" لبيع وتصفية عقارات ومنقولات ذهب ومعدات

وتتنوّع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد مشارق الرياض الحضوري الذي يعرض 6 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد المعالي الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمحافظة شقراء، ثم مزاد لؤلؤة الخليج الإلكتروني الذي يعرض 20 عقارًا بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد واجهة جدة الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمدينة جدة، ومزاد الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات في جازان والباحة، ومزاد منارات نجد الإلكتروني الذي يعرض 13 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد خير المدينة الحضوري الذي يعرض 21 عقارًا بالمدينة المنوّرة، ومزاد هبوب الشمال الإلكتروني الذي يعرض 9 عقارات في كلٍ من: طبرجل وحائل و عرعر وسكاكا، ومزاد قطوف نجد (1) الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في شمال مدينة الرياض.