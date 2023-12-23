أمين الرياض: سعداء بالإقبال الكبير على "بسطة".. وهدفنا إعادة التفاعل الاجتماعي

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت مطلع شهر ديسمبر الجاري عن عودة "بسطة الرياض"، وحدّدت لها أربعة مواقع، ويضمّ كل منها سوقًا مفتوحًا، يُعرض فيه منتجات متنوعة، إضافة لتنظيم فعاليات لكل أفراد العائلة، وذلك ‏ابتداء من عصر يوم غدٍ السبت.