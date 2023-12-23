أمين الرياض: سعداء بالإقبال الكبير على "بسطة".. وهدفنا إعادة التفاعل الاجتماعي

أعرب أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، عن سعادته بالإقبال المميز في الأسابيع الماضية على فعالية "بسطة"، التي تقام للسنة الرابعة كل يوم سبت في أربعة مواقع مختلفة، طيلة فترة شتاء الرياض؛ لتكون هذه الفعالية للسكان أقرب.
وقال الأمير "فيصل": نهدف في "بسطة" لإعادة التفاعل الاجتماعي في الفراغات العامة داخل المدينة، وخلق أنشطة صغيرة منوّعة للسكان والزوار.
وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت مطلع شهر ديسمبر الجاري عن عودة "بسطة الرياض"، وحدّدت لها أربعة مواقع، ويضمّ كل منها سوقًا مفتوحًا، يُعرض فيه منتجات متنوعة، إضافة لتنظيم فعاليات لكل أفراد العائلة، وذلك ابتداء من عصر يوم غدٍ السبت.
وحدّدت "الأمانة" الموقع الأول على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، والبسطة الثانية في المواقف العامة خلف نادي الرياض، والثالثة في حديقة الملتقى، والأخيرة في متنزه الروضة.
وأوضحت الأمانة أن المعروضات تُصاحبها أنشطة مختلفة؛ مثل: الفنون والحِرف، وعروض متجولة، ومسرح تفاعلي، وجلسات شتوية، ونشاطات رياضية، وأركان للتصوير والتعبير بالرسم، وممر الاقتباسات.