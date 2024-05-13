"واحة الملك سلمان" توقّع مذكرة تفاهم مع مجموعة متحف العلوم في لندن

وأكّد أن واحة الملك سلمان للعلوم ومن خلال خبرتها التي تمتد لنحو ثلاثين سنة، طوّرت كثيراً من البرامج والفعاليات التي استفاد منها مئات الآلاف من الزوّار حضورياً وعن بُعد، مبيناً أنها تعاونت في تطويرها مع مراكز علمية عالمية من خلال عضويتها في جمعية مراكز العلوم والتقنية، التي تجمعها مع أكبر وأشهر المراكز العلمية، مثل مجموعة متحف العلوم في لندن.