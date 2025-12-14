"مجتمع وصل" ينظّم لقاءً متخصصًا يناقش الأثر الاتصالي للأحداث الرياضية بحضور نخبة من قيادات الإعلام والتسويق

بدوره شدد المشرف العام على المركز الإعلامي في شركة القدية للاستثمار الدكتور ماجد الدسيماني، على أهمية البدء المبكر في التخطيط الاتصالي للفعاليات الكبرى، مؤكدًا أن إنشاء المراكز الإعلامية قبل سنوات من الحدث يُعد عاملًا حاسمًا في نجاح الاستضافة, وأن العمل الميداني والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يسهمان في بناء تجارب متكاملة، تعكس جاهزية المملكة، وتربط بين البنية التحتية، والرسائل الاتصالية، والأثر الإنساني وجودة الحياة، بما يضمن استمرار قيمة الحدث حتى بعد انتهائه.