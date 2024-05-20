خلال أسبوع واحد.. أكثر من 7.1 مليون مركبة عَبرت طرق المملكة ومكة في الصدارة

كشفت الهيئة العامة للطرق، عن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق المملكة خلال الأسبـوع الماضي بين 11 حتى 17 مايو 2024، التي بلغت أكثر من 7.1 مليون مركبة.
وتصدّرت طرق منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 2.3 مليون مركبة، تلتها المنطقة الشرقية بأكثر من 1.2 مليون مركبة، ثم الرياض 1.1 مليون، وطرق المدينة المنوّرة 616 ألف مركبة، تلتها القصيم 531 ألف مركبة.
وأضافت الهيئة، أن طرق تبوك تخطت رقم 263 ألف مركبة، ثم حائل 220 ألفاً، والجوف 174 ألف مركبة، ونجران 150 ألف مركبة، والباحة 128 ألفاً.
وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجراف على حسابها في "إكس"، أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق منطقة الحدود الشمالية تخطى 114 ألفاً، وعسير 107 آلاف، وجازان 104 آلاف مركبة.