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ارتفاع قياسي في مبيعات الشراء عبر الجوّال بالمملكة إلى 27.6 مليار ريال في أغسطس
سجّلت السعودية مستوى قياسياً في قيمة عمليات الشراء عبر نقاط البيع باستخدام الهاتف الجوّال؛ لتبلغ 27.6 مليار ريال خلال أغسطس الماضي، بارتفاع 41 % على أساس سنوي.
ووفق بيانات البنك المركزي، ارتفعت أعداد عمليات الشراء 31 %؛ لتبلغ 468 مليون عملية خلال الفترة نفسها.
من أشهر خدمات الدفع عبر الجوّال المحمول "أبل باي، مدى باي، جوجل باي، سامسونج باي" وغيرها، وتهدف الخدمة إلى تقديم تجربة دفع متطورة وآمنة للمستخدمين، حيث تمكنهم من حفظ وإدارة بطاقات الدفع الرقمية بكل سهولة وأمان عبر تطبيقات المحافظ الإلكترونية.
وكان قد وقّع البنك المركزي السعودي "ساما"، اتفاقية مع شركة سامسونج لإتاحة خدمة "Samsung Pay" في السعودية خلال الربع الرابع من العام الجاري، وذلك على هامش مؤتمر 24 فنتك المنعقد في الرياض سبتمبر الماضي.