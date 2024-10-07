ارتفاع قياسي في مبيعات الشراء عبر الجوّال بالمملكة إلى 27.6 مليار ريال في أغسطس

من أشهر خدمات الدفع عبر الجوّال المحمول "أبل باي، مدى باي، جوجل باي، سامسونج باي" وغيرها، وتهدف الخدمة إلى تقديم تجربة دفع متطورة وآمنة للمستخدمين، حيث تمكنهم من حفظ وإدارة بطاقات الدفع الرقمية بكل سهولة وأمان عبر تطبيقات المحافظ الإلكترونية.