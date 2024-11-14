شركة هيونداي موتور تتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ومنظمة NetZero لزراعة 20 ألف شجرة دعماً لرؤية 2030

وفي هذه المناسبة، صرح السيد طارق مسعد، مدير مجموعة استراتيجيات الأعمال والتخطيط لشركة هيونداي الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن التزام هيونداي بالمسؤولية البيئية يتجاوز تصنيع المركبات وتسويقها. وتسعى الشركة إلى تعزيز ثقة العملاء من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات المؤثرة، مما يدل على أن الممارسات المستدامة هي في صميم عملياتها. ويعكس مشروع زراعة الأشجار هذا تفاني هيونداي في تعزيز مستقبل أكثر اخضرارًا للمملكة العربية السعودية، ويؤكد على دورها كشركة رائدة في مجال الاستدامة".