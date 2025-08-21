مزرعة "كورد" الألمانية تبيع كامل إنتاجها بخامس يوم لعرضها بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
سجّل المنتج الألماني مانفرد كورد (صاحب مزرعة "كورد" لإنتاج الصقور) مشاركته الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025م الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال الرياض)، بمشاركة نخبة من المزارع المحلية والدولية، ويستمر حتى الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.
وعرض كورد من خلال جناحه في صالة المزاد 39 صقرًا من إنتاج مزرعته، نفدت بخامس يوم من عرضها، وهذا يعكس حجم الإقبال الكبير على إنتاج المزرعة منذ الأيام الأولى للفعالية.
وأكد الألماني كورد أنه يزاول تربية وإنتاج الصقور منذ 45 عامًا، مشيرًا إلى أن تجربته الأولى في المزاد أبرزت له خبرة الصقارين السعوديين في معرفة الصقور وانتقاء أجودها، سواءً لأغراض الصيد أو للاستمتاع بجمالها وسرعتها. ولفت إلى أن التنظيم الاحترافي أسهم في توفير بيئة تنافسية تعزز مكانة المزاد كملتقى عالمي يجمع المنتجين والهواة تحت سقف واحد.
ويُعد المزاد الأكبر من نوعه عالميًا، إذ يتيح على مدى 21 يومًا فرصًا واسعة لعقد الصفقات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تنمية صناعة إنتاج الصقور وتطويرها، وترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية رائدة في هذا المجال.