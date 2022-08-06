5 ليالٍ بسحر أسودّ كادت تقتل شابًّا.. قصة رائجة ومختص: أصيب ولكن!

وبشأن القصص التي تتحدث عن رؤية الإنسان للجن، أوضح أنها غير صحيحة، مبينًا أن الجان فقط هم من يرون الإنس، والإنس لا يرونهم كما قال تعالى: {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم}؛ مشيرًا إلى أن من ادعى أنه يرى الجن فهو كاذب ولا تقبل شهادته كما قال الإمام الشافعي، ويعتبر فاسقًا لأنه يكذّب كتاب الله تعالى وادعى شيئًا كذبًا.