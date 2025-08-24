أمير نجران يُدشّن ويضع حجر أساس 29 مشروعًا تنمويًا لخدمة منظومة "البيئة"

من جهته أكد المهندس الفضلي، أن المشاريع المدشنة تأتي دعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الحياة في المنطقة، مثمنًا لسمو أمير منطقة نجران دعمه الكبير والمتواصل لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، الذي كان له الدور الفاعل في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة، مبينًا أن شركة المياه الوطنية أكملت تنفيذ (6) مشاريع للمياه بكُلفة تجاوزت (201) مليون ريال، تضمنت توسعة مشروع جلب المياه لمدينة نجران والمحافظات الشمالية المرحلة الأولى، واستكمال شبكات مياه الشرب لمحافظة شرورة المرحلة الثانية، وتنفيذ مشروع مياه الشرب لمحافظات الشمالية يدمه، وحبونا، وبدرالجنوب، إضافة إلى إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للجهات الحكومية والخاصة بالقطاع الجنوبي بالمنطقة، وترحيل خطوط المياه المتعارضة مع تنفيذ الأمانة لبعض مشاريع درء أخطار السيول، واستكمال شبكات مياه الشرب بالمنطقة المرحلة الثانية، كما تضمنت المشاريع المُدشّنة تنفيذ (3) مشاريع بكُلفة تجاوزت (122) مليون ريال نفذتها شركة المياه الوطنية لإنشاء شبكات الصرف الصحي المرحلة الثالثة والرابعة؛ بهدف خدمة عدة أحياء بمدينة نجران، كما أكملت الوزارة تشغيل مختبر التحاليل الكيميائية للمنتجات الزراعية بنجران، بتكلفة تخطت قيمتها مليوني ريال.