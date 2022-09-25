مؤسس "مواهب وأفكار": دربت ولي العهد على الدفاع عن النفس حتى حصل على "الحزام البني"

روى صالح العريض، مؤسس مواهب وأفكار وخبير البرامج الترفيهية ومحاضر في اللياقة، بدايته في تدريب ولي العهد "الأمير محمد بن سلمان عندما كان صغيراً" على رياضة الكاراتيه حتى حصل على "الحزام البني".
وقال "العريض" عبر برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، إنه تشرف بتدريب أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وهم: تركي وخالد ومحمد ونايف وبندر وراكان، لمدة خمس سنوات، وكذلك تم تدريب أصدقائهم في قصرهم بالرياض، كان ولي العهد محمد بن سلمان لديه حرص على التدريب وجدية وانضباط.
وأضاف أنه كان يحرص على التدريب وكان له رغبة بالتدريب على الدفاع عن النفس ضد الأسلحة، وكان لديه الحماس في الإتقان في التدريب.