مؤسس "مواهب وأفكار": دربت ولي العهد على الدفاع عن النفس حتى حصل على "الحزام البني"

وقال "العريض" عبر برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، إنه تشرف بتدريب أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وهم: تركي وخالد ومحمد ونايف وبندر وراكان، لمدة خمس سنوات، وكذلك تم تدريب أصدقائهم في قصرهم بالرياض، كان ولي العهد محمد بن سلمان لديه حرص على التدريب وجدية وانضباط.