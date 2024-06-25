آمنة والأهداف تتعدّد.. بيان "الغذاء والدواء" عن "منتجات الشبيه" في تعليق لـ "الخضيري"

وعلّق "الخضيري"؛ على بيان الهيئة، بقوله: "هنا بيان هيئة الغذاء والدواء السعودية عن الفرق بين (شبيه القشطة أو شبيه الجبنة وغيرهما" ولا يوجد ضررٌ صحي؛ لأنها خيارات آمنة -حسب البيان-، وحسب رأي خبراء الصحة بهيئة الغذاء والدواء، وبعضهم يريدها زيوتاً بدلاً من الدهن الحيواني، وبعضهم الآخر يريدها للحمية الغذائية، وقد يكون أيضاً هدفاً اقتصادياً، المهم -حسب البيان- أنها آمنة ولا ضرر لها".